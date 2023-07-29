Успехи Мироновой, режим Латыпова и штрафы в группе Истомина: как российские биатлонисты готовятся к новому сезону

Светлана Миронова оправилась от проблем со здоровьем и надеется принять участие во всех стартах нового сезона, а тренирующаяся вместе с ней Наталья Гербулова рассказала о системе штрафов за нарушение режима, действующей в группе Артёма Истомина. Эдуард Латыпов поделился мнением о сборах под руководством Юрия Каминского, а Александр Поварницын последовал примеру Александра Логинова и перешёл на самоподготовку. Как проходит межсезонье в российском биатлоне — в материале RT.

Возрождение Мироновой

Пропустившая почти весь прошлый сезон из-за проблем со здоровьем Светлана Миронова уже занимается в полную силу. Призёр пекинской Олимпиады не вошла в список сборной страны на централизованную подготовку за счёт ЦСП и в настоящее время находится в группе Артёма Истомина, а все расходы покрывает Федерация биатлона Свердловской области. По её словам, она получает внимание специалиста наравне со всеми и ни в чём не чувствует себя ущемлённой, а самочувствие улучшилось с началом активных тренировок. По признанию спортсменки, год назад справляться с предлагаемыми нагрузками ей было гораздо сложнее.

«Сейчас такой проблемы, к счастью, нет, всё идёт гораздо лучше, чем в прошлом году. В этом планирую выступать на всех стартах сезона. Буду, конечно, отталкиваться от самочувствия, но, надеюсь, буду соревноваться без каких‑либо проблем», — цитирует Миронову «Матч ТВ».

Она подчеркнула, что Истомин при работе с ней использует более персонализированный подход.

«В прошлом году мы не понимали, что происходит и во что это выльется. И в этом году, если что‑то идёт не так, мы можем скорректировать тренировки. В целом могу сказать, что я выполняю достаточно большую нагрузку», — пояснила спортсменка.

Штрафы и цели Гербуловой

Между тем Наталья Гербулова, которая также работает в группе Истомина, поделилась интересными подробностями о командном устройстве. По её словам, нарушающим режим спортсменам приходится платить штрафы, но по итогам занятий деньги можно вернуть.

«Да, у нас есть несколько правил, которые мы должны соблюдать: вовремя прийти на тренировку, быть в комнате перед отбоем, не ругаться матом, вовремя скидывать часы. Косячить, конечно, стало затратно. И потом эта сумма разыгрывается либо на стрельбе, либо на контрольной тренировке. Мат, бывает, проскальзывает. За весь период я отдала три тысячи... Ну где-то палец ты повредил — как не скажешь наше любимое русское слово», — отметила биатлонистка.

По её мнению, такой подход делает членов сборной дисциплинированнее, а это, в свою очередь, рождает высокий спортивный результат. Также Гербулова призналась, что готова на многое ради попадания на Олимпиаду в Милане и верит, что это будет возможно.

«Надеюсь, что всё будет в порядке. Я считаю, что не надо отказываться от мечты, надо идти и работать. Моя цель — становиться лучше с каждым днём, и для этого я пытаюсь делать всё, что могу!» — подчеркнула Наталья.

Наталья Гербулова

РИА Новости

© Алексей Филиппов

Режим Латыпова

В свою очередь, трёхкратный призёр пекинской Олимпиады Эдуард Латыпов посетовал, что ради спортивной карьеры пропускает важные моменты в жизни дочери. Как признался атлет, около девяти месяцев в году он проводит вне дома и пока не пришёл к однозначному выводу, оправданны ли эти жертвы в нынешних условиях.

«Сложно сказать. Если ты выступаешь на Кубках и чемпионатах мира, показываешь себя на Олимпиаде, то да — какой-то смысл это имеет, и можно чуть-чуть потерпеть. Но сейчас, когда у нас нет этих соревнований, ты как спортсмен себя не реализовываешь до конца, какие бы мы тут в России соревнования ни делали», — цитирует биатлониста «Матч ТВ».

Также по теме Шутки про объединение групп, интрига от Поварницына и планы Нигматуллиной: биатлонисты продолжают готовиться к сезону Группы Сергея Башкирова и Юрия Каминского проводят первый совместный сбор на Семинском перевале, а спортсмены подшучивают друг над...

Латыпов рассказал о своём режиме дня. По его словам, иногда в череде напряжённых занятий и восстановительных мероприятий даже не хватает времени, чтобы позвонить жене и ребёнку.

«После первой тренировки — сон, после второй — небольшой отдых, затем можно на массаж сходить или потянуться. Если вторая рано закончилась, идёшь тренажить», — рассказал Эдуард.

Он также оценил изменения в составе групп. С недавнего времени под началом Юрия Каминского занимаются биатлонисты, ранее входившие в группу Сергея Башкирова. По словам Латыпова, пока все атлеты притираются друг к другу, а в ситуации в целом есть как положительные, так и отрицательные моменты.

«Когда много народу, некоторые нюансы тренеры могут упустить. В маленькой группе, где пять-шесть человек, наставнику легче. В этом, наверное, минус, а в конкуренции — плюс», — отметил лидер российского биатлона.

При этом впечатлениями от объединения двух групп поделился и Василий Томшин, ранее занимавшийся под руководством Башкирова. Он пошутил, что влиться в коллектив тяжело: специалисты и коллеги встречают новичков насмешками.

«На самом деле, если без шуток, команда очень хорошая, крутая. Коллектив сплочённый и целеустремлённый. Чувствуется, что все на своём месте и все помогают тебе развиваться и работать. В последнее время слышу много: «Это не так, то не так. Это поправь, то поправь». Но это я ценю, это положительно влияет на меня, помогает корректировать технику. В плане функционала сложно оценить своё состояние, но в плане техники можно понять, что я добавил», — рассказал атлет.

Решение Поварницына

Пока одни спортсмены ищут себя в новом коллективе, другие принимают решение перейти на самоподготовку. Одним из таких стал Александр Поварницын. Ещё несколько недель назад он присоединился к Антону Бабикову и Александру Логинову, которые отказались от места в сборной и проводят сборы отдельно от команды — по планам Дмитрия Шукаловича.

«Это решение принято спортсменом и его личным тренером после того, как они обсудили концепцию, предложенную Юрием Михайловичем Каминским, когда он взял шефство над группой Башкирова. Александр считает, что эта концепция ему не совсем подходит и он добьётся большего, тренируясь вместе с Логиновым и Бабиковым. Сезон покажет», — заявил президент СБР Виктор Майгуров.

В интервью «Чемпионату» функционер отметил, что с пониманием относится к желанию опытных атлетов работать самостоятельно, так как сам на поздних этапах карьеры предпочитал самоподготовку. При этом он добавил, что Каминскому есть о чём задуматься, ведь от него за последние два года ушёл целый ряд спортсменов, в том числе Карим Халили и Даниил Серохвостов.

«В идеале мы бы хотели прийти к тому, чтобы сильнейшие тренировались с сильнейшими», — отметил руководитель федерации.

Между тем трое биатлонистов завершили сбор в Сочи, на котором в последние несколько дней Шукалович присутствовал лично. Поработал вместе с коллегами и Матвей Елисеев, однако он заверил, что не собирается уходить из сборной на вольные хлеба.

Новый спонсор СБР

В своё время много шума наделала новость о прекращении сотрудничества между СБР и «Газпромом». В биатлонном мире появились опасения, что сокращение спонсорского финансирования отразится на призовых атлетах и на качестве проведения соревнований. Однако федерация недолго оставалась без крупного партнёра.

«Мы ищем новые возможности и не сидим сложа руки. С нового сезона спонсором СБР становится крупнейший частный банк нашей страны — Альфа-банк. В ближайших планах официальная презентация нашего партнёрства, сейчас дорабатываем его визуальную составляющую. Уже на первом этапе Кубка Содружества, который пройдёт в Сочи в начале сентября, присутствие Альфа-банка обещает быть очень заметным», — заявил президент федерации Виктор Майгуров.

Дело Устюгова

В то же время появились новые данные в деле Евгения Устюгова, чью апелляцию по делу об аномальных показателях уровня гемоглобина рассмотрел Спортивный арбитражный суд. Как известно, в октябре 2020 года антидопинговая панель CAS согласилась с решением Международного союза биатлонистов о признании его виновным в нарушении антидопинговых правил и аннулировала его результаты, показанные с 24 января 2010 года по конец сезона-2013/14. Арбитры сочли, что россиянин мог принимать запрещённые вещества, однако сам Устюгов опротестовал это решение.

Проходившее в режиме онлайн заседание заняло семь часов. Устюгов получил слово только в самом конце обсуждения. Он заявил о своей полной невиновности и объяснил, что у него есть генетическое отклонение, вызывающее высокий уровень гемоглобина, о чём было известно и WADA, и IBU. По его словам, из-за этого заболевания он сталкивается с большими сложностями в жизни.

«Я за ночь просыпаюсь минимум раз в час от боли. Любой терапевт поймёт и расскажет, что значит, когда немеют пальцы на руках и ногах. Стоит мне постоять босиком на одном месте на асфальте или просто на полу, мои ноги начинают выглядеть как у инвалида или у трупа — полностью синие, переполненные гемоглобином... Последний раз тест на ферритин я сдавал в 2020 году, но ради этого случая я сдал вчера. Если три года назад он был свыше 350, то сейчас доходит до 499. В детстве мне мама рассказывала, что мой дедушка умер в возрасте 40 с небольшим от тромба, который оторвался в ноге», — цитирует атлета ТАСС.

Также Евгений сообщил, что трое его детей унаследовали от него аналогичные проблемы с повышенным гемоглобином. Устюгов считает, что людям с аналогичными проблемами нужно объединяться для их решения.