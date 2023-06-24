В СБР заявили о завершении партнёрского соглашения с «Газпромом»

Пресс‑атташе Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов рассказал о завершении партнёрского соглашения с ПАО «Газпром».

«Действие нашего партнёрского соглашения с ПАО «Газпром» заканчивается. Мы благодарны «Газпрому» за годы плодотворного сотрудничества и надеемся однажды снова вернуться к нему, но в реалиях сегодняшнего дня поддержка энергетической компании нужна нашей стране в другом месте», — заявил Аверьянов.

Международный союз биатлонистов (IBU) весной 2022 года сообщил о решении допускать белорусских и российских биатлонистов на этапы Кубка мира только как нейтральных спортсменов. В итоге россияне приняли решение пропустить эти соревнования. В сентябре организация продлила отстранение России и Белоруссии.

Ранее президент СБР Виктор Майгуров заявил, что IBU не готов обсуждать вопрос о возвращении российских биатлонистов.