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В СБР заявили о завершении партнёрского соглашения с «Газпромом»

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Пресс‑атташе Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов рассказал о завершении партнёрского соглашения с ПАО «Газпром».
В СБР заявили о завершении партнёрского соглашения с «Газпромом»
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«Действие нашего партнёрского соглашения с ПАО «Газпром» заканчивается. Мы благодарны «Газпрому» за годы плодотворного сотрудничества и надеемся однажды снова вернуться к нему, но в реалиях сегодняшнего дня поддержка энергетической компании  нужна нашей стране в другом месте», — заявил Аверьянов.

Международный союз биатлонистов (IBU) весной 2022 года сообщил о решении допускать белорусских и российских биатлонистов на этапы Кубка мира только как нейтральных спортсменов. В итоге россияне приняли решение пропустить эти соревнования. В сентябре организация продлила отстранение России и Белоруссии.

Ранее президент СБР Виктор Майгуров заявил, что IBU не готов обсуждать вопрос о возвращении российских биатлонистов.

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