Ростовцев уход Бабикова из группы Башкирова не связан с конфликтом с тренером

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Павел Ростовцев дал понять, что уход Антона Бабикова из группы Сергея Башкирова не связан с отсутствием взаимопонимания с тренером.

«Никакого конфликта нет, есть различные точки зрения. Считаю, что никакого личного недопонимания между Бабиковым Сергеем Башкировым не существовало, Антон сам принял такое решение, возможно, потому что его ожидания о тренерском составе не оправдались», — цитирует Ростовцева ТАСС.

СБР 16 мая опубликовал списки тренерских групп на сезон-2023/24. Александр Логинов, Антон Бабиков, Виктория Сливко и Светлана Миронова не вошли в сборную.

Международный союз биатлонистов (IBU) исключил российских спортсменов из соревнований под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

Ранее Ростовцев заявил, что Бабиков не выполнил критерии попадания в сборную России по биатлону.