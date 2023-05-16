Ростовцев уход Бабикова из группы Башкирова не связан с конфликтом с тренером
- РИА Новости
- © Алексей Филиппов
«Никакого конфликта нет, есть различные точки зрения. Считаю, что никакого личного недопонимания между Бабиковым Сергеем Башкировым не существовало, Антон сам принял такое решение, возможно, потому что его ожидания о тренерском составе не оправдались», — цитирует Ростовцева ТАСС.
СБР 16 мая опубликовал списки тренерских групп на сезон-2023/24. Александр Логинов, Антон Бабиков, Виктория Сливко и Светлана Миронова не вошли в сборную.
Международный союз биатлонистов (IBU) исключил российских спортсменов из соревнований под своей эгидой из-за ситуации на Украине.
Ранее Ростовцев заявил, что Бабиков не выполнил критерии попадания в сборную России по биатлону.