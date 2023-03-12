Гербулова поблагодарила тренерский штаб после завоевания серебра в масс-старте на Кубке Содружества

Российская биатлонистка Наталья Гербулова подвела итоги масс-старта на шестом этапе Кубка Содружества.

«Настраивалась сегодня максимально. Включила песню, которую мне посоветовали, и слушала её всё время.

Огромное хочу сказать спасибо Артёму Истомину и Виталию Норицыну. Мы исполнили их желание в заключительной гонке Кубка Содружества. Наши тренеры — лучшие!» — сказала Гербулова в эфире «Матч ТВ».

Гербулова заняла второе место в масс-старте. Она отстала от победившей Анастасии Гореевой на 12,2 секунды. Гореева преодолела дистанцию в 12,5 км за 34 минуты и 24,2 секунды.

Замкнула тройку Екатерина Носкова (+22,3).

Ранее Гореева прокомментировала победу в масс-старте на шестом этапе Кубка Содружества.