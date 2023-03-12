Гореева прокомментировала победу в масс-старте на этапе Кубка Содружества в Тюмени

Российская биатлонистка Анастасия Гореева прокомментировала победу в масс-старте на шестом этапе Кубка Содружества.

«Настраивалась максимально на эту гонку. Мне кажется, что масс-старт теперь моя любимая дисциплина. По-моему, все эти гонки я была в призах или в цветах точно.

Рада, что сегодня удалось выиграть в заключительной гонке Кубка Содружества», — сказала Гореева в эфире «Матч ТВ».

Гореева преодолела дистанцию в 12,5 км за 34 минуты и 24,2 секунды.

Второй стала Наталья Гербулова (+12,2). Замкнула тройку Екатерина Носкова (+22,3).

Ранее сообщалось, что белорусская биатлонистка Динара Алимбекова-Смольская стала обладательницей Кубка Содружества сезона-2022/23.