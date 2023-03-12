Гореева прокомментировала победу в масс-старте на этапе Кубка Содружества в Тюмени
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«Настраивалась максимально на эту гонку. Мне кажется, что масс-старт теперь моя любимая дисциплина. По-моему, все эти гонки я была в призах или в цветах точно.
Рада, что сегодня удалось выиграть в заключительной гонке Кубка Содружества», — сказала Гореева в эфире «Матч ТВ».
Гореева преодолела дистанцию в 12,5 км за 34 минуты и 24,2 секунды.
Второй стала Наталья Гербулова (+12,2). Замкнула тройку Екатерина Носкова (+22,3).
Ранее сообщалось, что белорусская биатлонистка Динара Алимбекова-Смольская стала обладательницей Кубка Содружества сезона-2022/23.