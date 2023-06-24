«Продолжим работу по основным направлениям»: в СБР заверили, что потеря спонсорства «Газпрома» не ударит по спортсменам

«Газпром» не стал продлевать спонсорское соглашение с Союзом биатлонистов России. По мнению некоторых экспертов, потеря генерального спонсора приведёт к сокращению призовых для спортсменов в предстоящем сезоне. Однако президент СБР Виктор Майгуров заверил, что эта ситуация не отразится на работе федерации по основным направлениям. Также он поблагодарил компанию за многолетнее плодотворное сотрудничество и выразил надежду на его возобновление в будущем.

Союз биатлонистов России остался без генерального спонсора. Компания «Газпром», долгое время помогавшая развитию отечественного биатлона, приняла решение не продлевать соглашение с федерацией. Об этом сообщил в своём Telegram-канале телевизионный комментатор Дмитрий Губерниев. По его мнению, причиной разрыва отношений стала работа руководства СБР.

«ПАО «Газпром» больше не спонсор СБР! Как же надо было постараться не сохранить такое мощное партнёрство? А, СБР? Ведь с людьми надо разговаривать… Да уж… Работает команда крепких профессионалов Виктора Майгурова! И с другими партнёрами есть проблемы… Призовые для спортсменов в наступающем сезоне будут сильно меньше… Это уже свершившийся факт», — написал журналист.

Впоследствии информацию подтвердил и сам президент СБР. Однако он заявил, что со стороны «Газпрома» не было никаких вопросов к федерации по выполнению условий договора, просто в реалиях сегодняшнего дня поддержка энергетической компании нужна стране в другом месте. По словам Майгурова, о том, что соглашение не будет продлено, в организации было известно ещё полгода назад. При этом он заверил, что ситуация никак не отразится на выплатах спортсменам.

«Прежде всего должен сказать, что контракт с «Газпромом» составил в прошедшем сезоне 10—12% всех поступлений. Так что в любом случае мы продолжим работу по своим основным направлениям. Это поддержка регионов, проведение соревнований, выплата призовых и так далее. Менее значимые расходы придётся оптимизировать, но это хороший повод заняться поисками новых партнёров. Наверное, следует отметить и то, что «Газпром» в три или четыре раза сократил финансирование всего Олимпийского комитета России, а у ОКР он, как известно, является единственным спонсором. Но об этом никто не говорит, в то время как СБР у всех на слуху», — прокомментировал для RT ситуацию Майгуров.

Он отдельно подчеркнул, что в СБР благодарны «Газпрому» за годы плодотворного сотрудничества и надеются однажды снова вернуться к нему.

«Сегодня мы имеем ситуацию, при которой очень важно, чтобы обе сотрудничающие стороны имели взаимную выгоду или как минимум оставались в нормальных рабочих отношениях, чтобы сотрудничество в любой момент можно было восстановить», — сказал глава федерации.

«Газпром» был партнёром СБР более десяти лет: последнее соглашение датировано осенью 2020 года. Стоит напомнить, что за несколько месяцев до его подписания спонсирование биатлона было приостановлено компанией из-за организационных проблем в руководстве и долгов перед Международным союзом биатлонистов. Тогда федерацию раздирали внутренние конфликты, связанные и с допинговыми скандалами, и с невысокими результатами сборной.

В июле 2020 года пост президента СБР покинул Владимир Драчёв, проработав на нём лишь половину срока, а на внеочередных выборах победу одержал единственный кандидат — нынешний глава федерации. Но и с его приходом ситуация внутри СБР не улучшилась. Не так давно руководство союза обвинили в подлоге устава организации, а затем возникла сложная ситуация, связанная с распределением ставок ЦСП среди членов сборной.

По мнению некоторых экспертов, именно это послужило причиной того, что «Газпром» отказался от дальнейшего сотрудничества с биатлонистами. Так, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев считает, что команде Майгурова не хватило открытости в общении с партнёрами, спортсменами и болельщиками.

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«Когда в СБР происходят бесконечные скандалы, причём небезосновательные, компании, которые спонсируют российский биатлон, не хотят иметь с этим ничего общего. Боюсь, как бы за уходом «Газпрома» не последовало расторжение договоров с другими спонсорами, что вполне логично в сложившейся ситуации. Все люди ошибаются, ничего в этом сверхъестественного нет, но если что-то происходит, нужно разговаривать — и с болельщиками, и со специалистами, проявляя таким образом как минимум уважение к ним. А СБР закрывается, нарушает закон, нарушает права спортсменов и никак это не комментирует. Это не может способствовать движению вперёд. Наоборот, это ведёт к регрессу», — отметил Васильев в разговоре с RT.

Кроме того, он посетовал, что от потери спонсора пострадают в первую очередь спортсмены.

«Вне всякого сомнения, когда источник финансирования пропадает, это вызывает некоторую тревогу. Конечно, для спортсменов это очень печально, ведь они будут получать значительно меньше призовых за свои выступления, а может, и вообще в какой-то момент перестанут их получать», — подчеркнул собеседник RT.

А бывший вице-президент СБР Сергей Чепиков, напротив, выразил мнение, что уход «Газпрома» вряд ли отразится на атлетах, хотя в целом, по его мнению, ситуация достойна сожаления.

«Газпром долгое время плодотворно сотрудничал с СБР. Компания очень сильно помогала федерации в материальном плане, ежегодно выделяла очень большие суммы, которые я не вправе называть. И потеря генерального спонсора, на мой взгляд, может негативно сказаться на деятельности федерации. Я не знаю позиции СБР по этой ситуации. Может быть, они ищут нового партнёра. Но вряд ли найдётся кто-то соответствующий уровню уходящей компании. Повлияет ли это как-то на призовые спортсменов? Я думаю, нет: насколько мне известно, финансы на это выделяет Министерство спорта РФ», — заявил Чепиков RT.

Уверен, что руководство СБР достойно справится со сложной ситуацией, и глава сервис-бригады национальной сборной Александр Печёрский.

«Уход генерального спонсора — это всегда плохо. Особенно такого крупного, как «Газпром». Но я знаю точно, что в сложившейся ситуации наши руководители делают всё, чтобы спортсмены, тренеры и весь обслуживающий персонал не остались на голодном пайке», — подчеркнул специалист в беседе с RT.

По его словам, выплата призовых биатлонистам по итогам прошедшего сезона происходила из средств, полученных от контракта с компанией «Пари».

«Возможно, СБР перейдёт к более плотному сотрудничеству с букмекерскими конторами, дабы пережить уход нынешнего генерального спонсора», — предположил Печёрский.