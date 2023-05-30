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Майгуров заявил, что переговоры о количестве ставок для биатлонистов сборной идут хорошо

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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров заявил, что переговоры с Центром спортивной подготовки (ЦСП) об увеличении количества ставок для биатлонистов сборной страны проходят хорошо.
Майгуров заявил, что переговоры о количестве ставок для биатлонистов сборной идут хорошо
  • РИА Новости

«Ведём переговоры об увеличении количества ставок для биатлонистов сборной. Они проходят в положительном ключе», — приводит слова Майгурова РИА Новости.

27 мая комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал СБР после непопадания в команду ряда спортсменов. По его словам, Каплина, Томшин, Довгая, Кудисова, Колотов и ещё целый ряд биатлонистов не попали в команду из-за заканчивающихся контрактов, поэтому спортсменов просто решили «выкинуть». 

Ранее Губерниев заявил, что обновлённые списки сборников-биатлонистов поступили в ЦСП.

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