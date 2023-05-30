Губерниев: обновлённые списки сборников-биатлонистов поступили в ЦСП

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о ситуации со списками сборников-биатлонистов.

«Внимание! Обновлённые списки сборников-биатлонистов поступили в ЦСП! СБР всё направил! Завтра узнаем результат, но всё будет хорошо! По моей информации… Волшебный поджопник взбодрил недотёп…» — написал Губерниев в своём Telegram-канале.

27 мая комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал СБР после непопадания в команду ряда спортсменов. По его словам, Каплина, Томшин, Довгая, Кудисова, Колотов и ещё целый ряд биатлонистов не попали в команду из-за заканчивающихся контрактов, поэтому спортсменов просто решили «выкинуть».

Ранее сообщалось, что ЦСП готов увеличить квоту по зарплатам для биатлонистов, если поступит заявка от СБР.