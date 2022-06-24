Чепиков: перенос выборов главы СБР не отразится на подготовке сборной к сезону

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Двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков высказался о переносе выборов президента Союза биатлонистов России (СБР) на конец лета.
Чепиков: перенос выборов главы СБР не отразится на подготовке сборной к сезону
  • РИА Новости

«Команда будет продолжать планомерно готовиться к сезону вне зависимости от того, чем завершились сегодняшние выборы. Федерация продолжает работать. В целом предполагалось, что ситуация вокруг выборов президента будет непростой», — цитирует Чепикова ТАСС.

При этом он не стал давать оценку шансам кандидатов на выборах.

Президент СБР Виктор Майгуров не набрал нужное количество голосов на выборах главы союза. За действующего президента проголосовали 35 делегатов, а за вице-президента СБР Алексея Нуждова — 18.

Отчётно-выборная конференция прошла 23 июня в Москве. Повторные выборы главы союза состоятся в августе на внеочередной конференции.

Ранее Майгуров объяснил, зачем Россия нужна Международному союзу биатлонистов.

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