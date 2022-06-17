Майгуров рассказал, зачем Россия нужна IBU

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров объяснил, зачем Россия нужна Международному союзу биатлонистов (IBU).

«Россия интересна IBU, например, в плане маркетинга. Федерация продаёт телевизионные права Евровидению, это основная часть бюджета. Плюс многие биатлонные федерации, особенно те, которые растут и развиваются, брали за основу методику нашей школы, использовали наше оружие. Отказ проводить в России соревнования — тоже потеря. Особенно на фоне того потепления, которое уже не первый год наблюдается в Европе», — сказал Майгуров в интервью RT.

Он отметил, что организация выполнила все критерии IBU по восстановлению полноправного членства — и этот вопрос должны были внести на рассмотрение в сентябре. По его словам, понятно, что сейчас это будет отложено на неопределённый срок.

Ранее Майгуров заявил, что организация готова предоставить финансовые отчёты по каждому члену СБР.