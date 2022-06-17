Майгуров рассказал, зачем Россия нужна IBU

Короткая ссылка
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров объяснил, зачем Россия нужна Международному союзу биатлонистов (IBU).
Майгуров рассказал, зачем Россия нужна IBU
  • РИА Новости
  • © Наталья Горшкова

«Россия интересна IBU, например, в плане маркетинга. Федерация продаёт телевизионные права Евровидению, это основная часть бюджета. Плюс многие биатлонные федерации, особенно те, которые растут и развиваются, брали за основу методику нашей школы, использовали наше оружие. Отказ проводить в России соревнования — тоже потеря. Особенно на фоне того потепления, которое уже не первый год наблюдается в Европе», — сказал Майгуров в интервью RT.

Он отметил, что организация выполнила все критерии IBU по восстановлению полноправного членства — и этот вопрос должны были внести на рассмотрение в сентябре. По его словам, понятно, что сейчас это будет отложено на неопределённый срок.

Ранее Майгуров заявил, что организация готова предоставить финансовые отчёты по каждому члену СБР.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить