Майгуров: готовы по первому запросу предоставить полный финансовый отчёт каждому члену СБР

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров заявил, что организация готова предоставить финансовые отчёты по каждому члену СБР.

«Для меня многие претензии, которые сейчас вылились в прессу, выглядят странными. Если мы сделаем открытым бюджет федерации, у нас что, станет от этого больше денег? Или мы должны публиковать на сайте каждый платёж? Не уверен. Существует протокол правления, которое утвердило бюджет, и мы готовы по первому же запросу предоставить полный финансовый отчёт каждому члену СБР. В чём проблема? Получается, нас просто пытаются втянуть в скандал», — сказал Майгуров в интервью RT.

По его словам, новости на официальном сайте носят исключительно текущий характер.

«Мы даём их с единственной целью: донести до людей информацию о том, что удалось сделать за неполные два с половиной года, что я занимаю пост президента СБР», — добавил Майгуров.

Ранее Майгуров прокомментировал жалобу на себя в прокуратуру со стороны СБР.