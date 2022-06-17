Майгуров: готовы по первому запросу предоставить полный финансовый отчёт каждому члену СБР

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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров заявил, что организация готова предоставить финансовые отчёты по каждому члену СБР.
Майгуров: готовы по первому запросу предоставить полный финансовый отчёт каждому члену СБР
  • РИА Новости
  • © Нина Зотина

«Для меня многие претензии, которые сейчас вылились в прессу, выглядят странными. Если мы сделаем открытым бюджет федерации, у нас что, станет от этого больше денег? Или мы должны публиковать на сайте каждый платёж? Не уверен. Существует протокол правления, которое утвердило бюджет, и мы готовы по первому же запросу предоставить полный финансовый отчёт каждому члену СБР. В чём проблема? Получается, нас просто пытаются втянуть в скандал», — сказал Майгуров в интервью RT.

По его словам, новости на официальном сайте носят исключительно текущий характер.

«Мы даём их с единственной целью: донести до людей информацию о том, что удалось сделать за неполные два с половиной года, что я занимаю пост президента СБР», — добавил Майгуров.

Ранее Майгуров прокомментировал жалобу на себя в прокуратуру со стороны СБР.

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