Майгуров назвал рабочим моментом жалобу совета СБР в прокуратуру на него

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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров прокомментировал жалобу на него в прокуратуру со стороны организации.
Майгуров назвал рабочим моментом жалобу совета СБР в прокуратуру на него
  • РИА Новости
  • © Алексей Майшев

«Я бы назвал это рабочим моментом. Более того, меня эта ситуация не напрягает. Я бы даже хотел, чтобы это письмо действительно попало в прокуратуру, чтобы его приняли, зарегистрировали. Чтобы после этого я мог чётко расставить все точки над «i» и показать своим оппонентам, что та информация, которой они руководствовались, не соответствует действительности», — сказал Майгуров в интервью RT.

Ранее председатель совета СБР Александр Еслев от лица организации подал жалобу в прокуратуру на Майгурова.

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