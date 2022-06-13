Совет СБР обратился с жалобой в прокуратуру на Майгурова
- РИА Новости
«По нашему мнению, в действиях Майгурова В.В. присутствуют признаки злоупотребления служебным положением, самоуправства, незаконной деятельности в части распределения финансовых ресурсов, нецелевого расходования средств, утверждения финансовых документов», — говорится в заявлении.
29 марта IBU объявил о приостановке деятельности СБР как члена международной организации с немедленным вступлением в силу.
Напомним, что 53-летний функционер занимает должность президента организации с 2020 года. Выборы пройдут в июне 2022 года. Его основным конкурентом является вице-президент СБР Алексей Нуждов.
Ранее в Федерации биатлона Татарстана выступили против переизбрания Майгурова на пост главы СБР.