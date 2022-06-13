Совет СБР обратился с жалобой в прокуратуру на Майгурова

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Председатель совета Союза биатлонистов России (СБР) Александр Еслев от лица организации подал жалобу в прокуратуру на президента СБР Виктора Майгурова.
Совет СБР обратился с жалобой в прокуратуру на Майгурова
  • РИА Новости

«По нашему мнению, в действиях Майгурова В.В. присутствуют признаки злоупотребления служебным положением, самоуправства, незаконной деятельности в части распределения финансовых ресурсов, нецелевого расходования средств, утверждения финансовых документов», — говорится в заявлении.

29 марта IBU объявил о приостановке деятельности СБР как члена международной организации с немедленным вступлением в силу.

Напомним, что 53-летний функционер занимает должность президента организации с 2020 года. Выборы пройдут в июне 2022 года. Его основным конкурентом является вице-президент СБР Алексей Нуждов.

Ранее в Федерации биатлона Татарстана выступили против переизбрания Майгурова на пост главы СБР.

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