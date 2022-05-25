В Федерации биатлона Татарстана выступили против переизбрания Майгурова на пост главы СБР

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Глава Федерации биатлона Республики Татарстан Ильдар Нугуманов выступил против переизбрания Виктора Майгурова на пост президента Союза биатлонистов России (СБР).
В Федерации биатлона Татарстана выступили против переизбрания Майгурова на пост главы СБР
  • РИА Новости

«Виктор Майгуров — замечательный спортсмен и способный руководитель, который может принести немало пользы нашему биатлону. Но за два года работы он совершил немало грубых ошибок, непозволительных для руководителя такого уровня, и хуже всего то, что он их таковым совершенно не считает», — приводит слова Нугуманова официальный сайт Федерации биатлона Татарстана.

По его словам, руководители министерств требуют от региональных федераций отдавать голоса за Майгурова, что является грубейшим нарушением законов России.

Напомним, что 53-летний функционер занимает должность президента организации с 2020 года. Выборы пройдут в июне 2022 года. Его основным конкурентом является вице-президент СБР Алексей Нуждов.

Ранее Майгуров прокомментировал своё решение назначить тренеров сборной России до перевыборов главы СБР.

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