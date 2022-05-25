В Федерации биатлона Татарстана выступили против переизбрания Майгурова на пост главы СБР

Глава Федерации биатлона Республики Татарстан Ильдар Нугуманов выступил против переизбрания Виктора Майгурова на пост президента Союза биатлонистов России (СБР).

«Виктор Майгуров — замечательный спортсмен и способный руководитель, который может принести немало пользы нашему биатлону. Но за два года работы он совершил немало грубых ошибок, непозволительных для руководителя такого уровня, и хуже всего то, что он их таковым совершенно не считает», — приводит слова Нугуманова официальный сайт Федерации биатлона Татарстана.

По его словам, руководители министерств требуют от региональных федераций отдавать голоса за Майгурова, что является грубейшим нарушением законов России.

Напомним, что 53-летний функционер занимает должность президента организации с 2020 года. Выборы пройдут в июне 2022 года. Его основным конкурентом является вице-президент СБР Алексей Нуждов.

Ранее Майгуров прокомментировал своё решение назначить тренеров сборной России до перевыборов главы СБР.