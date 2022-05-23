Майгуров рассказал, почему назначил тренеров России до выборов президента СБР

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров прокомментировал своё решение, назначить тренеров сборной России до перевыборов главы СБР.

«Я не вижу никаких проблем. В России не такая длинная скамейка тренеров, чтобы взять и легко их поменять. Это не футбольный клуб, где кто платит, тот и заказывает музыку», — приводит слова Майгурова «Матч ТВ».

Он отметил, что поздний срок отчётно-выборочной конференции СБР связан с желанием союза провести её в соответствии с новым уставом.

Напомним, что на заседании СБР был определён состав тренерского штаба российской сборной на сезон-2022/23. Шашилов и Артём Истомин стали тренерами женской сборной. Наставниками мужской команды были назначены Юрий Каминский и Сергей Башкиров. Юниорскую сборную возглавит Владимир Брагин, а Юрий Вешкин выбран главным тренером юношеской команды.

Отчётно-выборочная конференция СБР состоится 23 июня.

Ранее Майгуров рассказал, что новый устав СБР будет доработан, а отказ Министерства юстиции в регистрации его первой версии является рабочим моментом.