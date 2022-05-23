Майгуров рассказал, почему назначил тренеров России до выборов президента СБР

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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров прокомментировал своё решение, назначить тренеров сборной России до перевыборов главы СБР.
Майгуров рассказал, почему назначил тренеров России до выборов президента СБР
  • РИА Новости
  • © Наталья Горшкова

«Я не вижу никаких проблем. В России не такая длинная скамейка тренеров, чтобы взять и легко их поменять. Это не футбольный клуб, где кто платит, тот и заказывает музыку», — приводит слова Майгурова «Матч ТВ».

Он отметил, что поздний срок отчётно-выборочной конференции СБР связан с желанием союза провести её в соответствии с новым уставом.

Напомним, что на заседании СБР был определён состав тренерского штаба российской сборной на сезон-2022/23. Шашилов и Артём Истомин стали тренерами женской сборной. Наставниками мужской команды были назначены Юрий Каминский и Сергей Башкиров. Юниорскую сборную возглавит Владимир Брагин, а Юрий Вешкин выбран главным тренером юношеской команды.

Отчётно-выборочная конференция СБР состоится 23 июня.

Ранее Майгуров рассказал, что новый устав СБР будет доработан, а отказ Министерства юстиции в регистрации его первой версии является рабочим моментом.

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