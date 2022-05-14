Майгуров: работа над новым уставом СБР продолжается

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал, что новый устав СБР будет доработан, а отказ Министерства юстиции в регистрации его первой версии является рабочим моментом.

«Действительно, мы получили отказ Министерства юстиции в регистрации новой редакции устава СБР. Таким образом, у нас продолжает действовать устав, принятый в 2018 году, и июньская отчётно-выборная конференция СБР пройдёт в соответствии с ним. При этом работа над новой версией устава продолжается, все делегаты конференции будут ознакомлены с этой версией заранее», — цитирует Майгурова официальный сайт организации.

По его словам, факт отказа является рабочим моментом: ни один устав не принимается с первого раза. Он также подчеркнул, что отказ не стал неожиданностью, так как при регистрации документов многие сталкивались с данной ситуацией.

Виктор Майгуров является действующим президентом СБР. Выборы нового главы федерации пройдут в июне. Единственным конкурентом Майгурова является вице-президент СБР Алексей Нуждов.

Ранее Майгуров объяснил, почему Артём Истомин выбран тренером женской сборной России по биатлону.