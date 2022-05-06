Майгуров объяснил, почему Истомин выбран тренером женской сборной России по биатлону

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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров объяснил, почему Артёма Истомина назначили тренером женской сборной России.
Майгуров объяснил, почему Истомин выбран тренером женской сборной России по биатлону
  • РИА Новости

«У данного специалиста есть определённый потенциал. За три года, которые он работает в Союзе биатлонистов России, он очень сильно вырос, прогрессировал. У него есть отличные новые идеи», — цитирует Майгурова «Чемпионат».

Напомним, что 6 мая на заседании СБР был определён состав тренерского штаба российской сборной на сезон-2022/23. Михаил Шашилов и Артём Истомин стали тренерами женской сборной. Наставниками мужской команды были назначены Юрий Каминский и Сергей Башкиров. Юниорскую сборную возглавит Владимир Брагин, а Юрий Вешкин выбран главным тренером юношеской команды.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев раскритиковал назначение Шашилова и Истомина.

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