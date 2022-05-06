Майгуров объяснил, почему Истомин выбран тренером женской сборной России по биатлону

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров объяснил, почему Артёма Истомина назначили тренером женской сборной России.

«У данного специалиста есть определённый потенциал. За три года, которые он работает в Союзе биатлонистов России, он очень сильно вырос, прогрессировал. У него есть отличные новые идеи», — цитирует Майгурова «Чемпионат».

Напомним, что 6 мая на заседании СБР был определён состав тренерского штаба российской сборной на сезон-2022/23. Михаил Шашилов и Артём Истомин стали тренерами женской сборной. Наставниками мужской команды были назначены Юрий Каминский и Сергей Башкиров. Юниорскую сборную возглавит Владимир Брагин, а Юрий Вешкин выбран главным тренером юношеской команды.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев раскритиковал назначение Шашилова и Истомина.