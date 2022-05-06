Васильев назвал ошибкой назначение Шашилова тренером женской сборной по биатлону

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Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев раскритиковал назначение Михаила Шашилова и Артёма Истомина тренерами женской сборной России по биатлону на сезон-2022/23.
Васильев назвал ошибкой назначение Шашилова тренером женской сборной по биатлону
  • РИА Новости

«Назначение Шашилова и Истомина — огромная ошибка, которая повторяется. Нашим женщинам просто не повезло с тренерским штабом», — цитирует Васильева «Чемпионат».

По его словам, ничего хорошего в женском биатлоне в ближайшем сезоне ждать не придётся.

6 мая на заседании Союза биатлонистов России (СБР) был определён состав тренерского штаба российской сборной на сезон-2022/23. Наставниками мужской команды были назначены Юрий Каминский и Сергей Башкиров. Юниорскую сборную возглавит Владимир Брагин, а Юрий Вешкин выбран главным тренером юношеской команды.

Ранее бывший президент СБР Владимир Драчёв высказался о решении действующего главы организации Виктора Майгурова баллотироваться на новый срок.

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