Васильев назвал ошибкой назначение Шашилова тренером женской сборной по биатлону

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев раскритиковал назначение Михаила Шашилова и Артёма Истомина тренерами женской сборной России по биатлону на сезон-2022/23.

«Назначение Шашилова и Истомина — огромная ошибка, которая повторяется. Нашим женщинам просто не повезло с тренерским штабом», — цитирует Васильева «Чемпионат».

По его словам, ничего хорошего в женском биатлоне в ближайшем сезоне ждать не придётся.

6 мая на заседании Союза биатлонистов России (СБР) был определён состав тренерского штаба российской сборной на сезон-2022/23. Наставниками мужской команды были назначены Юрий Каминский и Сергей Башкиров. Юниорскую сборную возглавит Владимир Брагин, а Юрий Вешкин выбран главным тренером юношеской команды.

Ранее бывший президент СБР Владимир Драчёв высказался о решении действующего главы организации Виктора Майгурова баллотироваться на новый срок.