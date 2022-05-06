Драчёв раскритиковал решение Майгурова баллотироваться на пост президента СБР
- РИА Новости
«Считаю, что зря Майгуров решил баллотироваться на пост президента СБР на новый срок. Причины? Он сам знает, по каким причинам. Что касается слов Майгурова на пресс-конференции, то это всё болтовня», — цитирует Драчёва «Чемпионат».
Напомним, что 53-летний функционер занимает должность президента организации с 2020 года. Выборы пройдут в июне 2022 года.
Ранее Майгуров объявил, что собирается принять участие в выборах на пост главы СБР.