Драчёв раскритиковал решение Майгурова баллотироваться на пост президента СБР

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв высказался о решении действующего главы организации Виктора Майгурова баллотироваться на новый срок.

«Считаю, что зря Майгуров решил баллотироваться на пост президента СБР на новый срок. Причины? Он сам знает, по каким причинам. Что касается слов Майгурова на пресс-конференции, то это всё болтовня», — цитирует Драчёва «Чемпионат».

Напомним, что 53-летний функционер занимает должность президента организации с 2020 года. Выборы пройдут в июне 2022 года.

Ранее Майгуров объявил, что собирается принять участие в выборах на пост главы СБР.