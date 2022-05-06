Драчёв раскритиковал решение Майгурова баллотироваться на пост президента СБР

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Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв высказался о решении действующего главы организации Виктора Майгурова баллотироваться на новый срок.
Драчёв раскритиковал решение Майгурова баллотироваться на пост президента СБР
  • РИА Новости

«Считаю, что зря Майгуров решил баллотироваться на пост президента СБР на новый срок. Причины? Он сам знает, по каким причинам. Что касается слов Майгурова на пресс-конференции, то это всё болтовня», — цитирует Драчёва «Чемпионат».

Напомним, что 53-летний функционер занимает должность президента организации с 2020 года. Выборы пройдут в июне 2022 года.

Ранее Майгуров объявил, что собирается принять участие в выборах на пост главы СБР.

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