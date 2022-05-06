Майгуров принял решение баллотироваться на пост президента СБР на новый срок

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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров объявил, что собирается принять участие в выборах на пост главы организации, которые состоятся в июне.
Майгуров принял решение баллотироваться на пост президента СБР на новый срок
  • РИА Новости

«Я принял решение идти на выборы президента СБР на новый срок. За полтора года моей работы на этом посту разработана и уже реализуется программа развития биатлона в нашей стране до 2026 года, и мне хотелось бы довести эту работу до конца», — цитирует Майгурова Sport24.

По его словам, он чувствует поддержку от региональных федераций биатлона, спортсменов, тренеров и болельщиков.

Напомним, что 53-летний функционер занимает должность президента организации с 2020 года.

Ранее вице-президент СБР Алексей Нуждов высказался о своём участии в выборах на пост главы СБР.

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