Майгуров принял решение баллотироваться на пост президента СБР на новый срок

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров объявил, что собирается принять участие в выборах на пост главы организации, которые состоятся в июне.

«Я принял решение идти на выборы президента СБР на новый срок. За полтора года моей работы на этом посту разработана и уже реализуется программа развития биатлона в нашей стране до 2026 года, и мне хотелось бы довести эту работу до конца», — цитирует Майгурова Sport24.

По его словам, он чувствует поддержку от региональных федераций биатлона, спортсменов, тренеров и болельщиков.

Напомним, что 53-летний функционер занимает должность президента организации с 2020 года.

Ранее вице-президент СБР Алексей Нуждов высказался о своём участии в выборах на пост главы СБР.