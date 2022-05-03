Нуждов заявил, что будет эффективнее нынешнего главы СБР Майгурова

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов высказался о своём участии в выборах на пост главы СБР.

«Вот все говорят, что я обеспеченный человек. Что в это вкладывается? Это субъективная штука. Не хочется сравнивать свои возможности с оппонентом. Могу только сказать, что я буду эффективнее в привлечении средств для нашего биатлона», — цитирует Нуждова РИА Новости.

Вице-президент СБР подчеркнул, что у него есть опыт совместной двухлетней работы с Майгуровым. Он также добавил, что всегда достаточно активно его поддерживал.

«Теперь у меня есть практика, как слова с делами сложились, поэтому могу сделать вывод о реалистичности обещаний. А уже из этого я сделал вывод, что нужно баллотироваться самому», — сказал он.

Выборы президента СБР пройдут в конце июня. На пост главы организации претендуют Майгуров и Нуждов.

Ранее Ирина Казакевич заявила, что не намерена менять спортивное гражданство в случае продления санкций против Союза биатлонистов России (СБР).