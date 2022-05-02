Биатлонистка Казакевич исключила для себя смену спортивного гражданства

Короткая ссылка
Ирина Казакевич заявила, что не намерена менять спортивное гражданство в случае продления санкций против Союза биатлонистов России (СБР).
Биатлонистка Казакевич исключила для себя смену спортивного гражданства
  • РИА Новости

«Исключено. Ни в каком виде. Буду выступать только за сборную России или не выступать вообще», — цитирует Казакевич «Матч ТВ».

Вместе с тем она подчеркнула, что сложно себе представляет дальнейшую карьеру без этапов Кубка мира и первенств планеты и олимпиад.

«Очень не хочется думать о плохом. Буду надеяться, что допустят, хоть и не понятно, в каком статусе. Внутренне готовимся пропустить год или два, точнее сейчас никто не скажет», — заключила она.

Международный союз биатлонистов (IBU) запретил российским спортсменам выступать на соревнованиях под его эгидой. Также временно приостановил членство СБР в организации.

Ранее известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что в международном спорте по отношению к России очевидно биполярное расстройство.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить