Биатлонистка Казакевич исключила для себя смену спортивного гражданства

Ирина Казакевич заявила, что не намерена менять спортивное гражданство в случае продления санкций против Союза биатлонистов России (СБР).

«Исключено. Ни в каком виде. Буду выступать только за сборную России или не выступать вообще», — цитирует Казакевич «Матч ТВ».

Вместе с тем она подчеркнула, что сложно себе представляет дальнейшую карьеру без этапов Кубка мира и первенств планеты и олимпиад.

«Очень не хочется думать о плохом. Буду надеяться, что допустят, хоть и не понятно, в каком статусе. Внутренне готовимся пропустить год или два, точнее сейчас никто не скажет», — заключила она.

Международный союз биатлонистов (IBU) запретил российским спортсменам выступать на соревнованиях под его эгидой. Также временно приостановил членство СБР в организации.

Ранее известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что в международном спорте по отношению к России очевидно биполярное расстройство.