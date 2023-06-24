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Майгуров: мы ещё полгода назад знали о том, что договор с «Газпромом» не будет продлён

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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров прокомментировал завершение партнёрского соглашения с ПАО «Газпром».
Майгуров: мы ещё полгода назад знали о том, что договор с «Газпромом» не будет продлён
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«Прежде всего должен сказать, что контракт с «Газпромом» составил в прошедшем сезоне 10—12% всех поступлений. Так что в любом случае мы продолжим работу по своим основным направлениям. Это поддержка регионов, проведение соревнований, выплата призовых и так далее. Менее значимые расходы придётся оптимизировать, но это хороший повод заняться поисками новых партнёров. Наверное, следует отметить и то, что Газпром в три или четыре раза сократил финансирование всего ОКР, а у олимпийского комитета он, как известно, является единственным спонсором. Но об этом никто не говорит, в то время как СБР у всех на слуху.

О том, что договор с «Газпромом» не будет продлён, мы знали ещё полгода назад.

Сегодня мы имеем ситуацию, при которой очень важно, чтобы обе сотрудничающие стороны имели взаимную выгоду или как минимум оставались в нормальных рабочих отношениях, чтобы сотрудничество в любой момент можно было восстановить», — заявил RT Майгуров.

Ранее в СБР заявили о завершении партнёрского соглашения с «Газпромом».

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