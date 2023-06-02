Губерниев — о письме СБР: всё утро угораю от смеха

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на письмо Союза биатлонистов России генеральному продюсеру ООО «Национальный спортивный канал» Александру Тащину.

«Всё утро угораю от смеха! Тоже не готов мириться с огульной человеческой глупостью… И подлостью!» — написал Губерниев в своём Telegram-канале.

В письме СБР было сказано, что Губерниев наносит репутационный ущерб сотрудничеству с телеканалом, там не готовы мириться с огульным хамством.

27 мая комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал СБР после непопадания в команду ряда спортсменов. По его словам, Каплина, Томшин, Довгая, Кудисова, Колотов и другие биатлонисты не попали в команду из-за заканчивающихся контрактов, поэтому спортсменов просто решили выкинуть.

Ранее Губерниев высказался о ситуации со списками сборников-биатлонистов.