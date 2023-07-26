Глава СБР Майгуров объявил о сотрудничестве с новым крупным спонсором

Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров прокомментировал расставание с многолетним спонсором СБР и объявил о сотрудничестве с новым крупным партнёром.

«Расставание с «Газпромом» было ожидаемым. Но мы ищем новые возможности и не сидим сложа руки. С нового сезона спонсором СБР становится крупнейший частный банк нашей страны — Альфа-банк. В ближайших планах — официальная презентация нашего партнёрства», — цитирует Майгурова «Чемпионат».

24 июня пресс‑атташе Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов рассказал о завершении партнёрского соглашения с ПАО «Газпром».

Международный союз биатлонистов (IBU) весной 2022 года сообщил о решении допускать белорусских и российских биатлонистов на этапы Кубка мира только как нейтральных спортсменов. В итоге россияне приняли решение пропустить эти соревнования. В сентябре организация продлила отстранение России и Белоруссии.

Ранее российский биатлонист Евгений Устюгов на заседании Спортивного арбитражного суда (CAS) рассказал о проблемах со здоровьем из-за повышенного гемоглобина.