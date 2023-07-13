Шутки про объединение групп, интрига от Поварницына и планы Нигматуллиной: биатлонисты продолжают готовиться к сезону

Группы Сергея Башкирова и Юрия Каминского проводят первый совместный сбор на Семинском перевале, а спортсмены подшучивают друг над другом по поводу объединения. В августе все мужские команды также соберутся вместе в Тюмени для подготовки к этапу Кубка Содружества и летнему чемпионату России. Тем временем Александр Поварницын отделился от сборной и уехал в Сочи к Артёму Бабикову и Александру Логинову, которые тренируются по индивидуальному плану. А Ульяна Нигматуллина, вернувшаяся к занятиям после рождения ребёнка, рассчитывает выйти на старт уже в сентябре. Как проходит межсезонье в российском биатлоне — в материале RT.

Объединение групп под началом Каминского

Российские биатлонисты продолжают активную подготовку к новому сезону. Большая часть национальной команды в эти дни проходит сбор на Семинском перевале. Именно там состоялось окончательное объединение групп Сергея Башкирова и Юрия Каминского, которые теперь будут заниматься по методическим рекомендациям последнего. Спортсмены обеих команд отнеслись к изменениям позитивно и с юмором. Так, Василий Томшин опубликовал видео поездки на сбор, отметив, что весь коллектив готов к работе.

«Группы Башкирова не существует, теперь есть только группа Каминского. Добро пожаловать, ребята! Это был ваш страшный сон до этого», — с улыбкой прокомментировал пополнение состава лидер мужского биатлона Эдуард Латыпов.

На Алтай приехала и команда Артёма Истомина. Подопечные Михаила Шашилова чуть позже соберутся в Раубичах, а юниорская сборная будет тренироваться в Тюмени.

«В июле у нас вот столько мест: Раубичи, Семинский перевал и Тюмень. Соответственно, в августе команда Истомина и команда Каминского и Башкирова будут тренироваться в Тюмени, Шашилов продолжит работать в Раубичах, а юниоры у нас приедут на высоту в Красную Поляну. Мы планируем всем основным составом — мужчины и женщины — собраться перед 5 сентября, когда стартует летний Кубок Содружества в Красной Поляне», — рассказал вице-президент Союза биатлонистов России Сергей Ростовцев.

Баня для югорцев

Также кипит работа и в региональных командах. В некоторых из них тренируются члены сборной, отказавшиеся от централизованной подготовки или изначально не включённые в списки. В частности, чемпионы России прошлого сезона в классической и смешанной эстафетах Никита Поршнев и Пётр Пащенко остались у себя в Югре. В июле вся команда отправилась на «Жемчужину Сибири» в Тюмень. Биатлонистов там встретила не самая простая погода для тренировок — температура воздуха порой превышает +35 °C. Но атлеты подходят к сложившимся условиям с пониманием и изрядной долей юмора. Так, на одно из занятий они явились с банным веником.

«Когда на тренировке становится как в парилке. Считай, потренировался и попарился сразу», — подписаны соответствующие фотографии в официальном Telegram-канале команды.

«Союз трёх биатлонистов»

Тем временем свой сбор в Сочи проводят ушедшие на самоподготовку Антон Бабиков и Александр Логинов. Как отметил Ростовцев, СБР поддерживает контакт со спортсменами и планирует оказывать им необходимую помощь.

«Они так и или иначе всё равно где-то проводят совместные тренировки с группой Артёма Евгеньевича Истомина, там нормальная абсолютно атмосфера. Мы понимаем, где они будут в июле: проведут часть сборов в Красной Поляне, часть в Токсове, в тоннеле на лыжах покатаются», — рассказал вице-президент федерации.

В Сочи к Бабикову и Логинову неожиданно присоединился ещё один биатлонист из группы Башкирова — Александр Поварницын. В связи с этим спортсмены даже переименовали свой Telegram-канал, в котором рассказывают о тренировках, в «Союз трёх биатлонистов».

Призёр этапов Кубка мира не раскрывает, намерен ли он теперь полностью уйти на самоподготовку либо вернётся в сборную позже.

«Хотелось потренироваться с тренером, который привёл меня, как я считаю, к лучшему сезону в карьере», — ответил спортсмен на вопрос, почему пропускает сбор на Семинском перевале.

Как известно, Бабиков и Логинов работают по методикам бывшего аналитика сборной Дмитрия Шукаловича, который в нынешнем сезоне полноценно возглавил юниорскую команду.

В отличие от коллег из Югры, которые мучаются от жары, в Сочи спортсмены столкнулись с непогодой, от которой страдает всё черноморское побережье, — дождями и градом. Из-за этого им пришлось изменить планы и вместо занятий на открытом воздухе переместиться в тренажёрный зал.

«Град не отменяет тренировку, он просто переносит её в зал», — отметил Бабиков, опубликовав видео с беговой дорожки.

Возвращение Резцовой, Нигматуллиной и Кручинкиной

Самостоятельно работают и серебряные призёрки Олимпийских игр в Пекине Кристина Резцова и Ульяна Нигматуллина. Обе спортсменки вернулись к тренировкам после родов. И если Резцова, во второй раз ставшая мамой в марте, пока делает лишь осторожные шаги и не загадывает, получится ли у неё выступить в грядущем сезоне, то Нигматуллина ушла в декрет раньше и уже настроена на полноценное возвращение к соревновательной практике. По словам Ростовцева, она собирается принять участие в первом этапе Кубка Содружества и в летнем чемпионате России.

Июльский сбор биатлонистка проведёт в Ижевске с командой Татарстана, где работает её муж и личный тренер Ильшат Нигматуллин. При этом Ульяна будет работать по собственному плану. В августе спортсменка должна присоединиться к сборной Тюменской области, которую теперь будет представлять на внутренних соревнованиях.

За эту же команду со следующего сезона станет выступать и Елена Кручинкина. 28-летняя уроженка Мордовии, которая с 2018 года бегала под белорусским флагом, решила вернуться на родину. Как рассказал тюменский тренер Максим Кугаевский, спортсменка попросилась к нему под крыло ещё в мае, но тогда в сборной не было свободного места. А после перехода Любови Калининой в Татарстан одна ставка оказалась вакантной, её и займёт Кручинкина.

«Девушка старательная, мы на неё очень рассчитываем», — цитирует Кугаевского ТАСС.

Ульяна Нигматуллина

РИА Новости

© Алексей Филиппов

Адаптация Грухвиной

Старается побыстрее адаптироваться в новом для себя виде спорта Анна Грухвина, которая перешла из лыжных гонок. Она признаётся, что решилась на перемены в карьере из-за того, что её прогресс до этого был слишком медленным. При этом в биатлон она пришла всерьёз и надолго, а не просто попробовать.

«Я всю свою жизнь отдаю спорту, отдаю для достижения вершин, а не для того, чтобы на сборах с подругами общаться. Не секрет, что бывает и такое отношение: ну меня держат в команде — и ладно, чего пыркаться. Это не про меня», — заявила бывшая лыжница в интервью «Чемпионату».

Она также призналась, что новые тренировки даются ей сложнее, но больше психологически, нежели физически, так как каждый день приходится усваивать большие объёмы информации и разбираться в биатлонных тонкостях. С тренером Михаилом Шашиловым они нашли общий язык, и Грухвина очень довольна их совместной работой.

«Я могу сказать, что Михаил Викторович на 100% отдаётся команде. В этом отношении они очень близки с Юрием Викторовичем Бородавко. Мне понятен его подход к работе. Он может быть строгим, но когда видит, что все старались и хорошо отработали, то обязательно добрые слова найдёт. Мне всё нравится в этом тренере, всё отлично. Михаил Викторович — позитивный, хороший и строгий. Конечно, мы пока не проходили соревновательный период, однако первые впечатления отличные. Он для спортсменов делает вообще всё, никогда у нас нет проблем с точки зрения инвентаря, организации тренировочного процесса, питания. С девчонками работать гораздо сложнее, чем с ребятами, но Михаил Викторович и наши прихоти какие-то выполняет, во всём поможет, всё найдёт», — поделилась Анна.

Новая форма сборной

Хотя в условиях летних тренировок пока сложно думать о зиме, СБР уже представил новую экипировку национальной команды для предстоящего сезона.

«Биатлон с великим наследием» — так звучит новая концепция экипировки сборной команды России по биатлону. Традиционный алый цвет дизайнеры представили в новом прочтении, назвав его цветом наследия и традиций, что отражает величие и многообразие природных ландшафтов России. Мы горды быть наследниками биатлонных традиций наших великих спортсменов, нести знамя их побед на уровне ДНК», — говорится в сообщении на официальном сайте союза.

Болельщики в социальных сетях по-разному отреагировали на новый дизайн — кто-то воспринял его позитивно, кому-то, наоборот, не понравилось. Одним из основных критиков концепции стал биатлонный комментатор Дмитрий Губерниев.

«Мне кажется, что великое наследие — прежде всего о людях, спортсменах, а не какие‑то слова на форме», — приводит слова журналиста «Матч ТВ».

В свою очередь олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, обозреватель RT Елена Вайцеховская также прокомментировала дизайн:

«Посмотрела новую биатлонную форму сборной России, удивилась названию коллекции, если честно. Когда форма не слишком хороша, пафос раздражает. Когда реально классная, пафос ни к чему. Эта, на мой взгляд, абсолютный топ. Причём даже не в сравнении с какими-то предыдущими или чужими вариантами, а просто топ. Понятно, что многое зависит от материалов, от тактильных ощущений, но визуально всё в большом порядке — по цвету, по тому, как сшиты комбинезоны. Чисто по-женски могу добавить, что в этой форме хочется быть красивой. А когда спортсмен чувствует себя красивым, он всегда и более в себе уверен, и выступает лучше. Осталось дождаться сезона».