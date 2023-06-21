WADA отказало биатлонисту Первушину в сокращении срока возвращения к соревнованиям
- РИА Новости
- © Владимир Астапкович
Первушин просил сократить срок, чтобы 1 сентября вернуться к соревнованиям и выступить на первом этапе Кубка Содружества в Сочи, но WADA ему отказало, сообщается на официальном сайте Союза биатлонистов России (СБР).
Отмечается, что спортсмен сможет выйти на старт не ранее 14 ноября 2023 года, потому что с момента подачи заявления о возобновлении карьеры до первого старта должно пройти шесть месяцев.
24-летний спортсмен уведомил Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) о завершении карьеры 24 апреля, но через две недели решил её возобновить.
Первушин является трёхкратным чемпионом мира среди юношей, а также обладателем двух бронзовых наград юниорского первенства мира.
Ранее тренер мужской сборной Югры Сергей Белозёров рассказал, что информация об укусе Дмитрия Иванова змеёй является шуткой.