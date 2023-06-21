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WADA отказало биатлонисту Первушину в сокращении срока возвращения к соревнованиям

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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отказало российскому биатлонисту Михаилу Первушину в сокращении стандартного срока допуска к участию в соревнованиях после возобновления карьеры.
WADA отказало биатлонисту Первушину в сокращении срока возвращения к соревнованиям
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

Первушин просил сократить срок, чтобы 1 сентября вернуться к соревнованиям и выступить на первом этапе Кубка Содружества в Сочи, но WADA ему отказало, сообщается на официальном сайте Союза биатлонистов России (СБР).

Отмечается, что спортсмен сможет выйти на старт не ранее 14 ноября 2023 года, потому что с момента подачи заявления о возобновлении карьеры до первого старта должно пройти шесть месяцев. 

24-летний спортсмен уведомил Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) о завершении карьеры 24 апреля, но через две недели решил её возобновить. 

Первушин является трёхкратным чемпионом мира среди юношей, а также обладателем двух бронзовых наград юниорского первенства мира.

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