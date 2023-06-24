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В СБР уверены, что уход «Газпрома» не скажется на призовых выплатах спортсменам

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Глава сервис-бригады сборной России по биатлону и член СБР Александр Печёрский рассказал, что уход генерального спонсора из Союза биатлонистов России (СБР) не приведёт к снижению призовых выплат спортсменам.
В СБР уверены, что уход «Газпрома» не скажется на призовых выплатах спортсменам
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«Уход генерального спонсора — это всегда плохо. Особенно такого крупного, как «Газпром». Но я знаю точно, что в сложившейся ситуации наши руководители делают всё, чтобы спортсмены, тренеры и весь обслуживающий персонал не остались на голодном пайке.

Я помню те времена, когда федерация была по уши в долгах, а «Газпром» отказывался от СБР. Тем не менее ситуация нивелировалась и союз продолжил своё существование. Так что руководители не оставят федерацию в беде.

Что касается призовых, то уход «Газпрома» на это никак не повлияет. В этом году у нас был спонсорский контракт с компанией «Пари», которая выплатила очень достойные суммы всем спортсменам. Именно из их ресурсов осуществлялась выплата призовых. Возможно, СБР перейдёт к более плотному сотрудничеству с букмекерскими конторами, дабы пережить уход нынешнего генерального спонсора», — сказал Печёрский RT.

Ранее сообщалось, что в СБР заявили о завершении партнёрского соглашения с «Газпромом».

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