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Французскую биатлонистку Симон обвинили в мошенничестве с кредитными картами

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Обладательница Кубка мира Жулия Симон получила две жалобы на мошенничество с кредитными картами.
Французскую биатлонистку Симон обвинили в мошенничестве с кредитными картами
  • Gettyimages.ru
  • © DeFodi Images

По информации L'Équipe, инцидент с картами произошёл на лыжероллерном фестивале Blinkfestivalen в 2022 году. Спортсменка взяла карту у своей подруги по сборной Жюстин Бреза-Буше и приобрела товары на сумму около €1—2 тыс.

Бреза-Буше и ещё один пострадавший уже выдвинули свои обвинения. Сама Симон не признаёт свою вину. Она выступит в суде в конце лета.

Ранее олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов предложил обратить спортсменов стран НАТО в беженцев.

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