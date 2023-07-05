Французскую биатлонистку Симон обвинили в мошенничестве с кредитными картами

Обладательница Кубка мира Жулия Симон получила две жалобы на мошенничество с кредитными картами.

По информации L'Équipe, инцидент с картами произошёл на лыжероллерном фестивале Blinkfestivalen в 2022 году. Спортсменка взяла карту у своей подруги по сборной Жюстин Бреза-Буше и приобрела товары на сумму около €1—2 тыс.

Бреза-Буше и ещё один пострадавший уже выдвинули свои обвинения. Сама Симон не признаёт свою вину. Она выступит в суде в конце лета.

Ранее олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов предложил обратить спортсменов стран НАТО в беженцев.