Суд не удовлетворил иск о нелегитимности устава Союза биатлонистов России
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба организации.
Подробные причины отказа не уточняются.
В 2022 году конференция СБР 29 марта и 23 июня голосовала за новый устав. К отредактированной второй версии документа у Министерства юстиций РФ возникли нарекания, но их устранили уже без голосования конференции, что, по мнению истца — бывшего председателя совета СБР Александра Еслева, являлось нарушением.
Ранее в СБР заявили о завершении партнёрского соглашения с «Газпромом».