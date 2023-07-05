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Суд не удовлетворил иск о нелегитимности устава Союза биатлонистов России

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Хамовнический суд Москвы отклонил иск о признании нелегитимным устава Союза биатлонистов России (СБР).
Суд не удовлетворил иск о нелегитимности устава Союза биатлонистов России
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба организации.

Подробные причины отказа не уточняются.

В 2022 году конференция СБР 29 марта и 23 июня голосовала за новый устав. К отредактированной второй версии документа у Министерства юстиций РФ возникли нарекания, но их устранили уже без голосования конференции, что, по мнению истца — бывшего председателя совета СБР Александра Еслева, являлось нарушением.

Ранее в СБР заявили о завершении партнёрского соглашения с «Газпромом».

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