Тихонов назвал украинцев безмозглыми из-за призыва отменить рукопожатия с российскими спортсменами

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов отреагировал на призывы Украины отменить рукопожатия на соревнованиях, где участвуют россияне и украинцы.

«Как можно делать такие бестолковые предложения?! Безмозглые, бестолковые люди. Спорт должен объединять людей. Всегда сидели за одним столом, дружили и призывали только к миру», — цитирует ветерана РИА Новости.

9 августа Комитет по вопросам молодёжи и спорта Верховной рады Украины призвал международные федерации отменить рукопожатия на турнирах, где выступают украинские, российские или белорусские спортсмены.

Ранее Украина потребовала отставки судьи, наказавшего саблистку Ольгу Харлан.