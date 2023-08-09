Тихонов назвал украинцев безмозглыми из-за призыва отменить рукопожатия с российскими спортсменами
- РИА Новости
«Как можно делать такие бестолковые предложения?! Безмозглые, бестолковые люди. Спорт должен объединять людей. Всегда сидели за одним столом, дружили и призывали только к миру», — цитирует ветерана РИА Новости.
9 августа Комитет по вопросам молодёжи и спорта Верховной рады Украины призвал международные федерации отменить рукопожатия на турнирах, где выступают украинские, российские или белорусские спортсмены.
Ранее Украина потребовала отставки судьи, наказавшего саблистку Ольгу Харлан.