Узнать больше

Тихонов назвал украинцев безмозглыми из-за призыва отменить рукопожатия с российскими спортсменами

Короткая ссылка
Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов отреагировал на призывы Украины отменить рукопожатия на соревнованиях, где участвуют россияне и украинцы.
Тихонов назвал украинцев безмозглыми из-за призыва отменить рукопожатия с российскими спортсменами
  • РИА Новости

«Как можно делать такие бестолковые предложения?! Безмозглые, бестолковые люди. Спорт должен объединять людей. Всегда сидели за одним столом, дружили и призывали только к миру», — цитирует ветерана РИА Новости.

9 августа Комитет по вопросам молодёжи и спорта Верховной рады Украины призвал международные федерации отменить рукопожатия на турнирах, где выступают украинские, российские или белорусские спортсмены.

Ранее Украина потребовала отставки судьи, наказавшего саблистку Ольгу Харлан.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить