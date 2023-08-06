Украина потребовала отставки судьи, наказавшего фехтовальщицу Харлан
«На видео мы видим, что Ламмер разговаривает с кем-то по телефону, который ему дал тренер Анны Смирновой. Он сделал это в процессе развития конфликта. Такой судья ненадёжен и должен уйти в отставку», — цитирует Ильяшева Inside The Games.
В соцсетях появилось видео, на котором Ламмер якобы разговаривает по телефону тренера Смирновой перед принятием решения о дисквалификации Харлан.
Верховная рада 3 августа потребовала пожизненно дисквалифицировать россиянку Анну Смирнову за желание пожать руку украинке Ольге Харлан на чемпионате мира в Милане.
27 июля Международная федерация фехтования дисквалифицировала Харлан после победы в 1/32 финала. Однако на следующий день украинку допустили до командного турнира саблисток, а Международный олимпийский комитет в виде исключения предоставил ей лицензию на участие в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.
Ранее президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что только неумные люди могут требовать дисквалифицировать российскую саблистку Анну Смирнову.