Украина потребовала отставки судьи, наказавшего фехтовальщицу Харлан

Президент Украинской федерации фехтования (УФФ) Михаил Ильяшев призвал технического арбитра Дитера Ламмера, оказавшегося в центре скандала о рукопожатии между россиянкой Анной Смирновой и украинкой Ольгой Харлан, уйти в отставку.

«На видео мы видим, что Ламмер разговаривает с кем-то по телефону, который ему дал тренер Анны Смирновой. Он сделал это в процессе развития конфликта. Такой судья ненадёжен и должен уйти в отставку», — цитирует Ильяшева Inside The Games.

В соцсетях появилось видео, на котором Ламмер якобы разговаривает по телефону тренера Смирновой перед принятием решения о дисквалификации Харлан.

Верховная рада 3 августа потребовала пожизненно дисквалифицировать россиянку Анну Смирнову за желание пожать руку украинке Ольге Харлан на чемпионате мира в Милане.

27 июля Международная федерация фехтования дисквалифицировала Харлан после победы в 1/32 финала. Однако на следующий день украинку допустили до командного турнира саблисток, а Международный олимпийский комитет в виде исключения предоставил ей лицензию на участие в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Ранее президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что только неумные люди могут требовать дисквалифицировать российскую саблистку Анну Смирнову.