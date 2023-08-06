Поздняков: призывы Верховной рады отстранить саблистку Смирнову показывают глупость людей

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков считает, что только неумные люди могут требовать дисквалифицировать российскую саблистку Анну Смирнову.

«То, что подобные призывы возникают, показывает лишь некомпетентность и глупость тех людей, которые принимают подобные решения», — цитирует Позднякова РИА Новости.

Четырёхкратный олимпийский чемпион по фехтованию подчеркнул, что никакой юрисдикции и компетенции в отношении автономных спортивных организаций у Верховной рады нет.

«Любая политическая организация, к которой относится парламент страны, о которой вы говорите, может говорить что угодно и призывать к чему угодно», — добавил Поздняков.

Верховная рада 3 августа потребовала пожизненно дисквалифицировать россиянку Анну Смирнову за желание пожать руку украинке Ольге Харлан на чемпионате мира в Милане.

27 июля Международная федерация фехтования дисквалифицировала Харлан после победы в 1/32 финала. Однако на следующий день украинку допустили до командного турнира саблисток, а Международный олимпийский комитет в виде исключения предоставил ей лицензию на участие в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Ранее Харлан заявила, что Смирнова провоцировала её на ЧМ.