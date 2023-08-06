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Поздняков: призывы Верховной рады отстранить саблистку Смирнову показывают глупость людей

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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков считает, что только неумные люди могут требовать дисквалифицировать российскую саблистку Анну Смирнову.
Поздняков: призывы Верховной рады отстранить саблистку Смирнову показывают глупость людей
  • РИА Новости

«То, что подобные призывы возникают, показывает лишь некомпетентность и глупость тех людей, которые принимают подобные решения», — цитирует Позднякова РИА Новости.

Четырёхкратный олимпийский чемпион по фехтованию подчеркнул, что никакой юрисдикции и компетенции в отношении автономных спортивных организаций у Верховной рады нет.

«Любая политическая организация, к которой относится парламент страны, о которой вы говорите, может говорить что угодно и призывать к чему угодно», — добавил Поздняков.

Верховная рада 3 августа потребовала пожизненно дисквалифицировать россиянку Анну Смирнову за желание пожать руку украинке Ольге Харлан на чемпионате мира в Милане.

27 июля Международная федерация фехтования дисквалифицировала Харлан после победы в 1/32 финала. Однако на следующий день украинку допустили до командного турнира саблисток, а Международный олимпийский комитет в виде исключения предоставил ей лицензию на участие в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Ранее Харлан заявила, что Смирнова провоцировала её на ЧМ.

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