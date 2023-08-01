Украинская саблистка Харлан заявила, что россиянка Смирнова провоцировала её на ЧМ

Украинская саблистка Ольга Харлан высказалась об инциденте с россиянкой Анной Смирновой на чемпионате мира по фехтованию в Милане.

«Я честно выиграла это сражение и вела себя профессионально. Но я сказала Смирновой: «Я не пожму тебе руку». Конечно, я согласилась с этой дисквалификацией, так как у меня был выбор: или чёрная карточка, или рукопожатие. Я сказала, что пожимать руку не буду ни в коем случае, что могу сделать это саблями, как это было во время коронавируса», — приводит слова Харлан ua.tribuna.com.

По мнению саблистки, россиянка хотела спровоцировать её.

«Я думаю, что это была прямая провокация с их стороны. Они так сделали, потому что знают, что все должны пожимать руки. Но правила как-то менялись, и коронавирусные правила никто не отменил до последнего момента. Поэтому я думаю, что они были к этому готовы», — заявила она.

27 июля Международная федерация фехтования (FIE) дисквалифицировала Харлан на чемпионате мира из-за того, что она не пожала руку Смирновой после победы в 1/32 финала. 28-го числа украинку допустили до командного турнира саблисток, а Международный олимпийский комитет (МОК) в виде исключения предоставил ей лицензию на участие в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев призвал украинских спортсменов не нарушать правила в ходе соревнований.