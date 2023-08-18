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Тренер Виролайнен — о переходе в Финляндию: нельзя отказываться от такой возможности

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Тренер биатлонистки Дарьи Виролайнен Леонид Мякишев высказался о переходе спортсменки в сборную Финляндии.
Тренер Виролайнен — о переходе в Финляндию: нельзя отказываться от такой возможности
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Для Дарьи это, возможно, последний шанс пробежать на международных стартах. Нельзя отказываться от такой возможности», — приводит слова Мякишева «Матч ТВ».

Напомним, что Виролайнен является чемпионкой Европы в сингл-миксте (2017), обладательницей золотой медали Универсиады в индивидуальной гонке (2011) и призёром этапов Кубка мира.

Ранее сообщалось, что Александр Тихонов считает, что Виролайнен нельзя называть предателем за переход в сборную Финляндии.

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