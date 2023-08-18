Тренер Виролайнен — о переходе в Финляндию: нельзя отказываться от такой возможности
- РИА Новости
- © Александр Вильф
«Для Дарьи это, возможно, последний шанс пробежать на международных стартах. Нельзя отказываться от такой возможности», — приводит слова Мякишева «Матч ТВ».
Напомним, что Виролайнен является чемпионкой Европы в сингл-миксте (2017), обладательницей золотой медали Универсиады в индивидуальной гонке (2011) и призёром этапов Кубка мира.
Ранее сообщалось, что Александр Тихонов считает, что Виролайнен нельзя называть предателем за переход в сборную Финляндии.