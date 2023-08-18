Тихонов считает, что Виролайнен нельзя называть предателем за переход в сборную Финляндии
- РИА Новости
- © Алексей Филиппов
«Ради бога, пусть выступает, тем более что в сборную России она не попадает. В предательницы мы её, конечно, записывать не будем — она уже давно там живёт, поэтому лучше давайте пожелаем ей удачи», — цитирует Тихонова ТАСС.
Он также отметил, что спортсменка внесла вклад в российский биатлон.
Напомним, что Виролайнен является чемпионкой Европы в сингл-миксте (2017), обладательницей золотой медали Универсиады в индивидуальной гонке (2011) и призёром этапов Кубка мира.
Ранее Губерниев прокомментировал переход биатлонистки Дарьи Виролайнен в сборную Финляндии.