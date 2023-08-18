Тихонов считает, что Виролайнен нельзя называть предателем за переход в сборную Финляндии

Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов высказался о переходе биатлонистки Дарьи Виролайнен в сборную Финляндии.

«Ради бога, пусть выступает, тем более что в сборную России она не попадает. В предательницы мы её, конечно, записывать не будем — она уже давно там живёт, поэтому лучше давайте пожелаем ей удачи», — цитирует Тихонова ТАСС.

Он также отметил, что спортсменка внесла вклад в российский биатлон.

Напомним, что Виролайнен является чемпионкой Европы в сингл-миксте (2017), обладательницей золотой медали Универсиады в индивидуальной гонке (2011) и призёром этапов Кубка мира.

Ранее Губерниев прокомментировал переход биатлонистки Дарьи Виролайнен в сборную Финляндии.