Губерниев: надеюсь, Виролайнен отберётся на Кубок мира и ещё покажет себя

Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал переход биатлонистки Дарьи Виролайнен в сборную Финляндии.

«Могу только порадоваться за Дарью. Она обладательница финского паспорта, гражданка Финляндии. Я желаю ей всего самого доброго, буду продолжать следить за её выступлениями и болеть за неё. Надеюсь, что она отберётся на Кубок мира и ещё покажет себя», — цитирует Губерниева «Матч ТВ».

Напомним, что Виролайнен является чемпионкой Европы в сингл-миксте (2017), обладательницей золотой медали Универсиады в индивидуальной гонке (2011) и призёром этапов Кубка мира.

Ранее Виролайнен заявила, что хотела бы вернуться к соревнованиям.