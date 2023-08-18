Губерниев: надеюсь, Виролайнен отберётся на Кубок мира и ещё покажет себя
- РИА Новости
- © Алексей Филиппов
«Могу только порадоваться за Дарью. Она обладательница финского паспорта, гражданка Финляндии. Я желаю ей всего самого доброго, буду продолжать следить за её выступлениями и болеть за неё. Надеюсь, что она отберётся на Кубок мира и ещё покажет себя», — цитирует Губерниева «Матч ТВ».
Напомним, что Виролайнен является чемпионкой Европы в сингл-миксте (2017), обладательницей золотой медали Универсиады в индивидуальной гонке (2011) и призёром этапов Кубка мира.
Ранее Виролайнен заявила, что хотела бы вернуться к соревнованиям.