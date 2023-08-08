Биатлонистка Дюжева рассказала, как встретила медведя после тренировки

Российская биатлонистка Кира Дюжева поделилась историей о том, как встретила медведя после тренировки.

«Мы с сестрой были на тренировке. После неё мы шли в сторону нашей деревни, и я смотрю вниз, себе под ноги, поднимаю в моменте голову и вижу медведя. Он стоял в стороне, куда мы направлялись», — цитирует биатлонистку Sport24.

Она добавила, что впала в ступор и выпала из реальности. В этот момент её сестра смогла привести девушку в чувства, и они побежали в другую сторону.

«Я не знаю, почему он не побежал за нами, но, когда я оглянулась, он стоял на задних лапах и смотрел нам вслед. Это было ужасно страшно», — добавила спортсменка.

По словам Дюжевой, осознание действительной опасности пришло только тогда, когда их подобрал мотоциклист.

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