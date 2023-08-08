Узнать больше

Биатлонистка Дюжева рассказала, как встретила медведя после тренировки

Короткая ссылка
Российская биатлонистка Кира Дюжева поделилась историей о том, как встретила медведя после тренировки.
Биатлонистка Дюжева рассказала, как встретила медведя после тренировки
  • Gettyimages.ru

«Мы с сестрой были на тренировке. После неё мы шли в сторону нашей деревни, и я смотрю вниз, себе под ноги, поднимаю в моменте голову и вижу медведя. Он стоял в стороне, куда мы направлялись», — цитирует биатлонистку Sport24.

Она добавила, что впала в ступор и выпала из реальности. В этот момент её сестра смогла привести девушку в чувства, и они побежали в другую сторону. 

«Я не знаю, почему он не побежал за нами, но, когда я оглянулась, он стоял на задних лапах и смотрел нам вслед. Это было ужасно страшно», — добавила спортсменка.

По словам Дюжевой, осознание действительной опасности пришло только тогда, когда их подобрал мотоциклист.

Ранее сообщалось, что биатлонистка Лаура Дальмайер покорила Пик Корженевской высотой 7105 м.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить