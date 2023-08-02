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Биатлонистка Дальмайер покорила Пик Корженевской высотой 7105 м

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Семикратная чемпионка мира по биатлону Лаура Дальмайер взошла на Пик Корженевской, высота которого достигает 7105 м.
Биатлонистка Дальмайер покорила Пик Корженевской высотой 7105 м
  • Gettyimages.ru

«Я и мой брат Пирмин покорили Пик Корженевской — 7105 м! Уединённый горный массив Памир абсолютно потрясающий, и я благодарна, что могу разделить это особенное и насыщенное приключение со своим братом», — написала Дальмайер в соцсетях.

29-летняя немка, решившая завершить карьеру в мае 2019 года, является семикратной чемпионкой мира, двукратной олимпийской чемпионкой, а также обладательницей Кубка мира по итогам сезона-2016/17. Дальмайер наряду с Марте Олсбю-Ройселанн является единственной биатлонисткой за всю историю, выигравшей пять золотых медалей на одном ЧМ.

Ранее Союз биатлонистов России (СБР) опубликовал календарный план соревнований на новый сезон.

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