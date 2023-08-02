Биатлонистка Дальмайер покорила Пик Корженевской высотой 7105 м
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«Я и мой брат Пирмин покорили Пик Корженевской — 7105 м! Уединённый горный массив Памир абсолютно потрясающий, и я благодарна, что могу разделить это особенное и насыщенное приключение со своим братом», — написала Дальмайер в соцсетях.
29-летняя немка, решившая завершить карьеру в мае 2019 года, является семикратной чемпионкой мира, двукратной олимпийской чемпионкой, а также обладательницей Кубка мира по итогам сезона-2016/17. Дальмайер наряду с Марте Олсбю-Ройселанн является единственной биатлонисткой за всю историю, выигравшей пять золотых медалей на одном ЧМ.
Ранее Союз биатлонистов России (СБР) опубликовал календарный план соревнований на новый сезон.