Биатлонист Поварницын заявил о готовности выступать в нейтральном статусе

Российский биатлонист Александр Поварницын заявил о готовности выступать в нейтральном статусе.

«Хочу, чтобы публика, которая считает, что ехать без флага и гимна — это позор для страны, поняла, что для нас это событие, которое происходит раз в жизни. Ты не должен жертвовать этим», — цитирует Поварницына Metaratings.

IBU весной 2022 года сообщил о решении допускать белорусских и российских биатлонистов на этапы Кубка мира только как нейтральных спортсменов. В итоге россияне приняли решение пропустить эти соревнования. В сентябре организация продлила отстранение России и Белоруссии.

Ранее президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров сообщил, что Международный союз биатлонистов (IBU) не видит причин возвращать российских спортсменов к международным стартам даже в качестве нейтральных атлетов.