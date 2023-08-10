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Биатлонист Поварницын заявил о готовности выступать в нейтральном статусе

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Российский биатлонист Александр Поварницын заявил о готовности выступать в нейтральном статусе.
Биатлонист Поварницын заявил о готовности выступать в нейтральном статусе
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Хочу, чтобы публика, которая считает, что ехать без флага и гимна — это позор для страны, поняла, что для нас это событие, которое происходит раз в жизни. Ты не должен жертвовать этим», — цитирует Поварницына Metaratings.

IBU весной 2022 года сообщил о решении допускать белорусских и российских биатлонистов на этапы Кубка мира только как нейтральных спортсменов. В итоге россияне приняли решение пропустить эти соревнования. В сентябре организация продлила отстранение России и Белоруссии.

Ранее президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров сообщил, что Международный союз биатлонистов (IBU) не видит причин возвращать российских спортсменов к международным стартам даже в качестве нейтральных атлетов.

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