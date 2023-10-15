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Васильев считает, что МОК поразил вирус беззакония после идеи переизбрать Баха

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Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев высказал мнение касательно идеи Международного олимпийского комитета (МОК) переизбрать президента организации Томаса Баха.
Васильев считает, что МОК поразил вирус беззакония после идеи переизбрать Баха
  • AFP
  • © Fabrice COFFRINI

«Если они предлагают изменить Олимпийскую хартию ради переизбрания Баха, это уже само по себе говорит о многом. МОК поражён вирусом беззакония, с ними разговаривать не о чем. Не удивлюсь, если это произойдёт и Бах останется на своём посту, потому что он удобный для тех, кто дёргает его за ниточки», — цитирует Васильева РИА Новости.

15 октября часть членов МОК предложили изменить Олимпийскую хартию ради переизбрания ещё на один срок действующего президента Баха.

Олимпийский чемпион 1976 года по фехтованию Бах стал главой МОК в сентябре 2013-го. 10 марта 2021 года он был переизбран на новый четырёхлетний срок, являясь единственным кандидатом на выборах.

Ранее в МОК сообщили о готовности почти всех федераций летних видов спорта допустить россиян.

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