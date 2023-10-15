В МОК сообщили о готовности почти всех федераций летних видов спорта допустить россиян

Спортивный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Кит Макконнелл сообщил, что почти все международные федерации по летним индивидуальным видам спорта готовы допустить россиян на соревнования в качестве нейтральных спортсменов.

«Почти все международные федерации по летним видам спорта, за исключением командных видов спорта, подтвердили свою приверженность возвращению российских спортсменов. Причём они не просто выразили приверженность, но и перешли к практическому воплощению процесса их возвращения», — сказал Макконнелл во время сессии организации в Мумбаи.

В марте МОК огласил рекомендации по допуску россиян к международным соревнованиям, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражающих поддержку СВО.

Директор по коммуникациям МОК Марк Адамс сообщил, что решение о допуске российских спортсменов к летней Олимпиаде 2024 года будет принято ближе к старту Игр.

Ранее сообщалось, что МОК отвергает призывы полного отстранения российских спортсменов.