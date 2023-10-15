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В МОК сообщили о готовности почти всех федераций летних видов спорта допустить россиян

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Спортивный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Кит Макконнелл сообщил, что почти все международные федерации по летним индивидуальным видам спорта готовы допустить россиян на соревнования в качестве нейтральных спортсменов.
В МОК сообщили о готовности почти всех федераций летних видов спорта допустить россиян
  • AFP
  • © Fabrice COFFRINI

«Почти все международные федерации по летним видам спорта, за исключением командных видов спорта, подтвердили свою приверженность возвращению российских спортсменов. Причём они не просто выразили приверженность, но и перешли к практическому воплощению процесса их возвращения», — сказал Макконнелл во время сессии организации в Мумбаи.

В марте МОК огласил рекомендации по допуску россиян к международным соревнованиям, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражающих поддержку СВО.

Директор по коммуникациям МОК Марк Адамс сообщил, что решение о допуске российских спортсменов к летней Олимпиаде 2024 года будет принято ближе к старту Игр. 

Ранее сообщалось, что МОК отвергает призывы полного отстранения российских спортсменов.

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