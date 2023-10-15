МОК отвергает призывы полного отстранения российских спортсменов

Директор департамента по связям с национальными олимпийскими комитетами Международного олимпийского комитета (МОК) Джеймс Маклауд прокомментировал попытки правительств отдельных стран вмешиваться в процесс принятия решения по вопросу допуска российских спортсменов.

«В некоторых случаях продолжаются попытки влияния государств на автономию спорта — некоторые правительства настаивают на полном отстранении российских спортсменов от соревнований или даже отказывают в выдаче виз. МОК решительно отвергает такое вмешательство правительств и продолжает внимательно следить за ситуацией», — сказал Маклауд во время сессии организации в Мумбаи.

МОК 12 октября отстранил ОКР до дальнейшего уведомления за включение в свой состав олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также дал понять, что оставил за собой право принять решение по допуску россиян к Олимпиаде.

Директор по коммуникациям МОК Марк Адамс сообщил, что решение о допуске российских спортсменов к летней Олимпиаде 2024 года будет принято ближе к старту Игр.

Ранее председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв прокомментировал сообщение, что МОК будет согласовывать приглашение россиян на Олимпиаду-2024 с федерациями