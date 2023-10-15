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В МОК призвали изменить Олимпийскую хартию для переизбрания Баха на новый срок

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Часть членов Международного олимпийского комитета (МОК) предложили изменить Олимпийскую хартию ради переизбрания ещё на один срок действующего президента организации Томаса Баха.
В МОК призвали изменить Олимпийскую хартию для переизбрания Баха на новый срок
  • AFP
  • © INDRANIL MUKHERJEE

«От имени НОК стран Африки предлагаем внести изменения в соответствующие документы, чтобы Бах смог быть переизбранным на третий срок президентства МОК, так как под его лидерством организация успешно проходит через сложные времена», — сказал Мустафа Берраф на сессии МОК.

Олимпийский чемпион 1976 года по фехтованию Бах стал главой МОК в сентябре 2013-го. 10 марта 2021 года он был переизбран на новый четырёхлетний срок, являясь единственным кандидатом на выборах.

Ранее в МОК сообщили о готовности почти всех федераций летних видов спорта допустить россиян.

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