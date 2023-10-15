В МОК призвали изменить Олимпийскую хартию для переизбрания Баха на новый срок
- AFP
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«От имени НОК стран Африки предлагаем внести изменения в соответствующие документы, чтобы Бах смог быть переизбранным на третий срок президентства МОК, так как под его лидерством организация успешно проходит через сложные времена», — сказал Мустафа Берраф на сессии МОК.
Олимпийский чемпион 1976 года по фехтованию Бах стал главой МОК в сентябре 2013-го. 10 марта 2021 года он был переизбран на новый четырёхлетний срок, являясь единственным кандидатом на выборах.
Ранее в МОК сообщили о готовности почти всех федераций летних видов спорта допустить россиян.