В МОК призвали изменить Олимпийскую хартию для переизбрания Баха на новый срок

Часть членов Международного олимпийского комитета (МОК) предложили изменить Олимпийскую хартию ради переизбрания ещё на один срок действующего президента организации Томаса Баха.

«От имени НОК стран Африки предлагаем внести изменения в соответствующие документы, чтобы Бах смог быть переизбранным на третий срок президентства МОК, так как под его лидерством организация успешно проходит через сложные времена», — сказал Мустафа Берраф на сессии МОК.

Олимпийский чемпион 1976 года по фехтованию Бах стал главой МОК в сентябре 2013-го. 10 марта 2021 года он был переизбран на новый четырёхлетний срок, являясь единственным кандидатом на выборах.

Ранее в МОК сообщили о готовности почти всех федераций летних видов спорта допустить россиян.