Губерниев — о словах Вирер про россиян: итальянцы всегда сохраняли вменяемость

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал слова биатлонистки Доротеи Вирер касательно допуска российских спортсменов к международным турнирам.

«Итальянцы всегда сохраняли вменяемость своей позиции к российскому спорту. Тут ничего удивительного нет, Вирер всегда была нашей хорошей подругой, спасибо ей за эти слова. Это голос разумного и доброго человека, но боюсь, что он потонет в антироссийской истерии», — цитирует Губерниева Sport24.

Международный союз биатлонистов (IBU) весной 2022 года сообщил о решении допускать белорусских и российских биатлонистов на этапы Кубка мира только как нейтральных спортсменов. В итоге россияне приняли решение пропустить эти соревнования. В сентябре организация продлила отстранение России и Белоруссии.

Ранее Вирер высказала мнение касательно отстранения российских спортсменов.