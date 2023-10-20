Вяльбе назвала главную проблему спорта в России

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе высказала мнение касательно главной проблемы спорта в стране.

«Очень мало регионов, где есть освещённые трассы. Слабая материально-техническая база. Это глобальная проблема для всей страны. Если в регионе первое лицо заинтересовано в развитии спорта в целом, то там будет что-то делаться. Но честно скажу, таких немного. Где-то больше больницы нужны. Хотя, если бы дети занимались спортом, может быть, пришлось бы легче обращаться в больницы», — сказала Вяльбе.

Ранее Вяльбе высказалась о воспитании юного поколения в спорте.