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Вяльбе: мне важно воспитать смену, новых Сметаниных, Непряевых и Большуновых

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Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе высказалась о воспитании юного поколения в спорте.
Вяльбе: мне важно воспитать смену, новых Сметаниных, Непряевых и Большуновых
  • РИА Новости

«Что такое мотивация для ребёнка? Кого-то приводят родители, кто-то сам смотрит на известных спортсменов и хочет достичь того же. И то, и другое работает, но из под палки великими не становятся. Желание самого человека превалирует.

Лыжи — самый демократичный зимний вид, хотя если ты выступаешь на соревнованиях всероссийского уровня, то нужно покупать лыжи высокого уровня, а это порядка 90 тыс. рублей. Мне важно воспитать смену, новых Вяльбе, Сметаниных, Непряевых и Большуновых, а лучше тех, кто будет ещё лучше», — сказала Вяльбе.

Ранее Вяльбе предложила России «забыть» о Международном олимпийском комитете (МОК) после отстранения Олимпийского комитета России (ОКР).

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