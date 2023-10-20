Вяльбе: мне важно воспитать смену, новых Сметаниных, Непряевых и Большуновых

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе высказалась о воспитании юного поколения в спорте.

«Что такое мотивация для ребёнка? Кого-то приводят родители, кто-то сам смотрит на известных спортсменов и хочет достичь того же. И то, и другое работает, но из под палки великими не становятся. Желание самого человека превалирует.

Лыжи — самый демократичный зимний вид, хотя если ты выступаешь на соревнованиях всероссийского уровня, то нужно покупать лыжи высокого уровня, а это порядка 90 тыс. рублей. Мне важно воспитать смену, новых Вяльбе, Сметаниных, Непряевых и Большуновых, а лучше тех, кто будет ещё лучше», — сказала Вяльбе.

Ранее Вяльбе предложила России «забыть» о Международном олимпийском комитете (МОК) после отстранения Олимпийского комитета России (ОКР).