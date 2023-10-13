Вяльбе: нам нужно просто забыть о МОК и жить дальше

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе предложила России «забыть» о Международном олимпийском комитете (МОК) после отстранения Олимпийского комитета России (ОКР).

«Нам надо забыть эти враждебные организации (МОК) и не называть их, перестать пиарить. У нас есть ОКР, который работает в этой сфере. Нам лишний раз пиарить эти вещи не нужно. Нужно просто уже об этом забыть и жить дальше», — цитирует Вяльбе Sport24.

МОК 12 октября отстранил ОКР до дальнейшего уведомления за включение в свой состав олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также дал понять, что оставил за собой право принять решение по допуску россиян к Олимпиаде.

Директор по коммуникациям МОК Марк Адамс сообщил, что решение о допуске российских спортсменов к летней Олимпиаде 2024 года будет принято ближе к старту Игр.

Ранее председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв прокомментировал сообщение, что МОК будет согласовывать приглашение россиян на Олимпиаду-2024 с федерациями.