Вяльбе: нам нужно просто забыть о МОК и жить дальше
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«Нам надо забыть эти враждебные организации (МОК) и не называть их, перестать пиарить. У нас есть ОКР, который работает в этой сфере. Нам лишний раз пиарить эти вещи не нужно. Нужно просто уже об этом забыть и жить дальше», — цитирует Вяльбе Sport24.
МОК 12 октября отстранил ОКР до дальнейшего уведомления за включение в свой состав олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также дал понять, что оставил за собой право принять решение по допуску россиян к Олимпиаде.
Директор по коммуникациям МОК Марк Адамс сообщил, что решение о допуске российских спортсменов к летней Олимпиаде 2024 года будет принято ближе к старту Игр.
Ранее председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв прокомментировал сообщение, что МОК будет согласовывать приглашение россиян на Олимпиаду-2024 с федерациями.