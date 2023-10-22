Йоханнес Бё составил эстафетную команду своей мечты
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«Если брать только действующих спортсменов и не повторяться национальностями, то это была бы: Лиза Виттоцци, Ханна Эберг, Йоханнес Бё и Эмильен Жаклен», — написал Бё в соцсетях.
Норвежец выиграл «Большой хрустальный глобус» в прошедшем сезоне. Он также установил новый рекорд по победам в Кубке мира в соревновательном сезоне, выиграв 20 гонок.
Ранее Йоханнес Бё раскритиковал норвежскую лыжную федерацию за скандал с Клебо.