Йоханнес Бё составил эстафетную команду своей мечты

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Йоханнес Бё составил команду мечты в смешанной эстафете.

«Если брать только действующих спортсменов и не повторяться национальностями, то это была бы: Лиза Виттоцци, Ханна Эберг, Йоханнес Бё и Эмильен Жаклен», — написал Бё в соцсетях.

Норвежец выиграл «Большой хрустальный глобус» в прошедшем сезоне. Он также установил новый рекорд по победам в Кубке мира в соревновательном сезоне, выиграв 20 гонок.

Ранее Йоханнес Бё раскритиковал норвежскую лыжную федерацию за скандал с Клебо.