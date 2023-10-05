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Йоханнес Бё раскритиковал норвежскую лыжную федерацию за скандал с Клебо

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Олимпийский чемпион по биатлону Йоханнес Бё раскритиковал Федерацию лыжных видов спорта Норвегии из-за скандала с лыжником Йоханнесом Клебо.
Йоханнес Бё раскритиковал норвежскую лыжную федерацию за скандал с Клебо
  • Gettyimages.ru
  • © Christian Manzoni/NordicFocus

«Мне кажется, что у нашей лыжной ассоциации огромные проблемы с коммуникацией со спортсменами сборной. Это их слабость. Очень многое утекает в СМИ. В федерации биатлона тоже есть споры и разногласия, но мы оставляем их внутри», — приводит слова Бё TV2.

20 сентября появилась информация, что Клебо отказался подписывать контракт с Федерацией лыжных видов спорта Норвегии.

По правилам норвежской федерации, лыжникам нужно получить место в национальной команде, чтобы выступить на Кубке мира и мундиале. Клебо готовится к сезону вне сборной Норвегии. 

Ранее сообщалось, что Клебо проведёт четырёхнедельный сбор в США.

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