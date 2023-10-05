Йоханнес Бё раскритиковал норвежскую лыжную федерацию за скандал с Клебо

Олимпийский чемпион по биатлону Йоханнес Бё раскритиковал Федерацию лыжных видов спорта Норвегии из-за скандала с лыжником Йоханнесом Клебо.

«Мне кажется, что у нашей лыжной ассоциации огромные проблемы с коммуникацией со спортсменами сборной. Это их слабость. Очень многое утекает в СМИ. В федерации биатлона тоже есть споры и разногласия, но мы оставляем их внутри», — приводит слова Бё TV2.

20 сентября появилась информация, что Клебо отказался подписывать контракт с Федерацией лыжных видов спорта Норвегии.

По правилам норвежской федерации, лыжникам нужно получить место в национальной команде, чтобы выступить на Кубке мира и мундиале. Клебо готовится к сезону вне сборной Норвегии.

Ранее сообщалось, что Клебо проведёт четырёхнедельный сбор в США.