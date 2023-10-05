Йоханнес Бё раскритиковал норвежскую лыжную федерацию за скандал с Клебо
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«Мне кажется, что у нашей лыжной ассоциации огромные проблемы с коммуникацией со спортсменами сборной. Это их слабость. Очень многое утекает в СМИ. В федерации биатлона тоже есть споры и разногласия, но мы оставляем их внутри», — приводит слова Бё TV2.
20 сентября появилась информация, что Клебо отказался подписывать контракт с Федерацией лыжных видов спорта Норвегии.
По правилам норвежской федерации, лыжникам нужно получить место в национальной команде, чтобы выступить на Кубке мира и мундиале. Клебо готовится к сезону вне сборной Норвегии.
Ранее сообщалось, что Клебо проведёт четырёхнедельный сбор в США.